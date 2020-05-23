تحذير عاجل للعراقيين.. وزارة الصحة: المستشفيات امتلأت والامور قد تخرج عن السيطرة !

2020/05/23 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم السبت، ان الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة، جاء ذلك بعد تسجيل قفزة هائلة بعدد الاصابات اليوم. واضاف البدر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم )، ان "الوزارة بدأت بعملية المسح الميداني الوبائي والحجر المناطقي والاصابات الحالية ليست جديدة ".وتابع ان "ارتفاع الإصابات جاء نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والحظر ".واشار الى ان "وزارة الصحة اتجهت لتأجير الفنادق لعدم كفاية المستشفيات من استيعاب اعداد الإصابات بالوباء "، مشيرا الى ان "الوضع الوبائي الحالي تحت السيطرة حتى الآن ".واكد ان الوضع " من الممكن ان يخرج عن السيطرة في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات".

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ’’قفزة هائلة’’ بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، اذ بلغ عدد الحالات المصابة الجديدة اكثر من 300 اصابة، فيما كانت الحصة الاكبر من تلك الاصابات لمحافظة بغداد.

وسجلت الوزارة امس 87 حالة فقط ، وكانت الحصيلة الاعلى سابقاً في العراق قد سجلت بتاريخ الخميس 21-5-2020 وبلغت 153 اصابة.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، الذي نشرته الوزارة "- تم فحص ( 6352 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (182182).

وتابع "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 308) إصابة في العراق موزعة كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 179، بغداد/ الكرخ: 94، مدينة الطب: 1، البصرة: 6، النجف: 1، السليمانية: 7، اربيل : 1، دهوك: 1، ديالى: 3، كربلاء: 3، المثنى: 5، واسط: 6، صلاح الدين: 1".

واشار الى ان حالات الشفاء من الفيروس بلغت "53 حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 7، بغداد / الكرخ: 25، البصرة: 14، بابل: 1، ديالى: 6".

اما الوفيات فقد سجلت الصحة "وفاة 5 حالات موزعة كالتالي : 3 حالات في بغداد/ الرصافة، حالتين في مدينة الطب".

وبذلك يكون مجموع الإصابات: "4272، ومجموع حالات الشفاء: 2585، والراقدين الكلي: 1535، ومجموع الوفيات: 152".

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