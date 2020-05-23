رائحة صابون وفاكهة في غير موسمها، الوحام بين الخرافة والعلم

2020/05/23 | 21:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت الدراسات فترة الحمل عند المرأة من جميع الجوانب، كما نقلت الكثير من المقالات العبارات والتعليقات التي كانت تتبادلها السيدات حول فترة “الوحام” والمؤشرات والتكهنات التي تدل على جنس المولود وطبيعته، فهل تغير كل شيء…

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