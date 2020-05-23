2020/05/23 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوزاعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية.وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه”وفي اطار جهودها لتشخيص الاصابات بفيروس كورونا، سجلت 8 اصابات جديدة بالفيروس المستجد لخمس سيدات يبلغن من العمر 67، 47، 47، 38، 37 عاما، و3 رجال يبلغون من العمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).