2020/05/23 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلن المرجع الديني كمال الحيدري، مساء اليوم السبت، أن يوم غد الاحد أول يوم من شهر شوال واول ايام عيد الفطر المبارك.وذكر مكتب المرجع الحيدري في بيان مقتضب أن "مكتب المرجع الديني كمال الحيدري يعلن بأن يوم غد الأحد الموافق 24 آيار هو الأول من شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجع شيعي يعلن غدا الأحد أول ايام عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرجع شيعي يعلن غدا الأحد أول ايام عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).