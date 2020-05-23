السفير اللبناني في العراق يسلم الكاظمي رسالة من نظيره حسان دياب

2020/05/23 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتسلم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم السبت، رسالة من نظيره اللبناني حسان دياب، أكد فيها تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين.وذكر مكتب الكاظمي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "استقبل السفير اللبناني في بغداد، علي أديب الحبحاب، وتسلم منه رسالة خطية من رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، عبّر فيها عن تهانيه بتسلم الكاظمي مهام رئاسة الحكومة، وتطلعه لتطوير العلاقة بشكل يعزز المشتركات التأريخية والاجتماعية الكبيرة بين البلدين".وشكر الكاظمي السفير اللبناني على الرسالة والتهنئة، ونقل تحياته الى القيادة اللبنانية، مؤكدا على "عمق العلاقة بين البلدين منذ تأسيس الدولة اللبنانية، وضرورة تقويتها، سياسيا واقتصاديا وثقافيا".وتابع انه "تم بحث النشاط الاستثماري في مجالات الطاقة، والزراعة، والسياحة، والتربية والتعليم، والتعاون الصحي، ومناقشة سبل تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين"، مبينا انهم "تبادلا التهاني بقرب حلول عيد الفطر".

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