2020/05/23 | 21:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابتان جديدتان في الديوانية بفيروس كورونا بعد خلوها منذ اكثر من شهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 21:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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