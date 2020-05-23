أربيل ترسل جهازين لفحص كورونا لمناطق سيطرة الأكراد بسوريا

2020/05/23 | 21:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة التابعة لما يسمى "الإدارة الذاتية"، أنه من المقرر أن يصلها اليوم السبت جهازان جديدان لفحص كورونا بمبادرة من رئيس منطقة كردستان العرا...

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