دعمهُ عبدالمهدي.. مشروع عراقي مع دولة جارة مهددٌ بالإلغاء

2020/05/23 | 21:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات لا يزال تأثير جائحة “#كورونا” وانخفاض أسعار #النفط، واضحاً على مشروع خط أنابيب النفط بين #العراق والأردن والذي منحه رئيس #الحكومة_العراقية السابقة #عادل_عبدالمهدي.وبالرغم من تشديد عبدالمهدي على أهميته إلا لم يشهد أن عمليات…

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