شاهد: عمليات لواء “ثأر المهندس” لاستهداف طائرات اميركية بصواريخ محمولة في دائرة “التحليل”.. متخصصون “يفككون” المشاهد

2020/05/23 | 21:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تبنت منظمة “لواء ثأر المهندس”، هجومين ضد القوات الأميركية في العراق، فيما بثت تسجيل مصوّر للعمليتين، فيما قام متخصصون في صفحة خلية الخبراء التكتيكية غير الرسمية، بتفكيك حقيقة العمليات.وقالت المنظمة في بيان “نعلن نحن لواء ثأر المهندس مسؤوليتنا عن استهداف الاحتلال الأمريكي بـ4 صواريخ كاتيوشا أصابت أهدافها بدقة في قاعدة فكتوري […]

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