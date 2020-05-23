الصحة العراقية توضح الاسباب المباشرة وراء ارتفاع اعداد المصابين بكورونا

2020/05/23 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أوضحت لجنة الخبراء والمستشارين، في وزارة الصحة والبيئة، السبت (23 أيار 2020) الأسباب المباشرة وراء ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت قناة العراقية الرسمية، عن اللجنة قولها إن "مضاعفة الفحوصات الميدانية رفعت أرقام الإصابات بفيروس كورونا".

واشارت الى أن "جميع الاصابات بكورونا جاءت بسبب التراخي وعدم الالتزام من قبل المواطنين".

ولفتت الى أن "أغلب المصابين بفيروس كورونا هم من الملامسين ولا تظهر عليهم اعراض المرض، وهم الآن تحت الرعاية الصحية".

وأكدت: "لن نتهاون باتخاذ اي اجراء عملي يسهم في الحد من الإصابات بفيروس كورونا".

ولفتت الى ان " المشكلة الكبرى هي ضعف الوعي وتعاون الكثير من المواطنين في التعامل مع خطورة الوباء".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم، ’’قفزة هائلة’’ بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، اذ بلغ عدد الحالات المصابة الجديدة اكثر من 300 اصابة، فيما كانت الحصة الاكبر من تلك الاصابات لمحافظة بغداد.

وسجلت الوزارة امس 87 حالة فقط ، وكانت الحصيلة الاعلى سابقاً في العراق قد سجلت بتاريخ الخميس 21-5-2020 وبلغت 153 اصابة.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، الذي نشرته الوزارة "- تم فحص ( 6352 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (182182).

وتابع "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 308) إصابة في العراق موزعة كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 179، بغداد/ الكرخ: 94، مدينة الطب: 1، البصرة: 6، النجف: 1، السليمانية: 7، اربيل : 1، دهوك: 1، ديالى: 3، كربلاء: 3، المثنى: 5، واسط: 6، صلاح الدين: 1".

واشار الى ان حالات الشفاء من الفيروس بلغت "53 حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 7، بغداد / الكرخ: 25، البصرة: 14، بابل: 1، ديالى: 6".

اما الوفيات فقد سجلت الصحة "وفاة 5 حالات موزعة كالتالي : 3 حالات في بغداد/ الرصافة، حالتين في مدينة الطب".

وبذلك يكون مجموع الإصابات: "4272، ومجموع حالات الشفاء: 2585، والراقدين الكلي: 1535، ومجموع الوفيات: 152".

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اعلن مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، اليوم السبت، ان يوم غد الاحد متتماً لشهر رمضان، وبذلك يكون بعد غد الاثنين اول ايام عيد الفطر.

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واضاف البدر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم )، ان "الوزارة بدأت بع

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