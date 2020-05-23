2020/05/23 | 21:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطرفان ناقشا تخصيص قطعة ارض لتشييد مقر اتحاد الكرة وإمكانية تسليم الملاعب التي أنشأتها أمانة بغداد لوزارة الشباب

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