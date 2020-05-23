2020/05/23 | 21:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، الأحد، أعلى حصيلة يومية منذ إعلان ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

سجل العراق 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، 23 آيار/مايو، إجراء 6 آلاف و352 فحصًا على نماذج جديدة وتسجيل 308 حالات مؤكدة موزعة كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 179

بغداد/ الكرخ: 94

مدينة الطب: 1

البصرة: 6

النجف: 1

السليمانية: 7

أربيل: 1

دهوك: 1

ديالى: 3

كربلاء: 3

المثنى: 5

واسط: ٦

صلاح الدين: 1

كما أكدت الوزارة، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس في بغداد، مقابل 53 حالة تماثلت للشفاء.

وارتفع مجموع الإصابات، إلى 4272، تماثل للشفاء منهم 2585 وتوفي 152، فيما يخضع للحجر والعلاج 1535.

من جانبه، توقع مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، في وقت سابق السبت، "أيامًا صعبة" بعد انتشار الوباء في غالبية أحياء جانب الكرخ من بغداد.

قال مسؤول في وزارة صحة إن الوباء تفشى في أحياء الكرخ من بغداد فيما سجلت الرصافة 179 حالة جديدة

كما أكد، التوقف عن نشر تفاصيل الإصابات الجديدة لـ"كثرة الإصابات وعدم وجود جدوى من التحذير"، موضحًا أن غالبية إصابات اليوم وقعت بين كبار السن والأطباء والممرضين والإداريين.

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