ادارة الشرطة: نرفض الاساءة لرئيس النادي من قبل الاتحادات الرياضية

2020/05/23 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، مساء اليوم السبت، عن شجبها واستنكارها للتصريحات غير المسؤولة بحق رئيسها بالوكالة وهاب الطائي التي صدرت من الناطق باسم عن عدد من الاتحادات الرياضية التي تدعي مطالبتها بتنفيذ القوانين العراقية.وذكرت الهيئة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "اننا لن نقف مكتوفي الايدي ضد هذه التصريحات التي صدرت من شخصيات لم تحترم القانون العراقي وتجاوزت عليه بحجج واهية، وانتهجوا سياسة تمثلت باختراق القوانين العراقية".واضافت، "وهذه الثلة غير مكترثة بالضرر الذي أحدثته اجراءاتهم بالاساءة لسمعة الرياضة العراقية في المحافل الدولية، والشارع الرياضي أصبح واعيا لمخططاتهم المصلحية المكشوفة للجميع والهدف منها تحقيق غايات وطموحات شخصية برداء الاصلاح الرياضي".واكدت ادارة الشرطة في ختام بيانها ان "الهيئة الادارية والجمعية العمومية وجماهير القيثارة الخضراء سيكون لهم رد حازم وقوي للرد على هذه الاساءة، عن طريق اللجوء للقضاء العراقي واتخاذ كل المواقف السبيلة بأسكات هذه التخرصات بحق شخصية عراقية مثل وهاب الطائي يشهد لها الجميع بالنزاهة والكفاءة والسمعة الحسنة، ولم تتلطخ يداه بهدر المال العام ".

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