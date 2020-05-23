تسجيل 8 اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

2020/05/23 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، مساء اليوم السبت، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، ليرتفع العدد إلى 15 إصابة لهذا اليوم.وقالت الوزارة في بيان تلقت"كلكامش برس" نسخة منه، إن "الإصابات الجديدة تعود إلى 5 نساء و 3 رجال".وأشارت إلى أن "أحدهم تلقى العدوى من مصاب سابق في مدينة السليمانية، وآخر عائد من الخارج ويقطن في قضاء رانية".وتابعت الوزارة بأن " المصابين الستة الآخرين تم كشف إصاباتهم بعد إجراء اختبارات لهم نتيجة شكوك بإصابتهم بالفيروس وهم من سكنة مدينة السليمانية".وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، في الموقف الوبائي عن تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية لهذا اليوم.

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