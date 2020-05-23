باحث وأكاديمي: على العراق مقاضاة السعودية لقتلها الأبرياء ودعمها للإرهاب في البلاد

2020/05/23 | 22:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الباحث والاكاديمي، حيدر البرزنجي، السبت، أن على العراق مقاضاة السعودية لقتلها الأبرياء ودعمها للإرهاب في البلاد.وقال البرزنجي في حديث لقناة “العهد”، إن “السعودية لها اليد الأولى في الإرهاب بالعراق”.وأضاف، ان “للأسف لم يكن هناك موقف موحد وحازم من العراق تجاه جرائم السعودية”.وأشار البرزنجي إلى أن “يجب ان تكون هناك تظاهرات شعبية […]

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