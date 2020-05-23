سوريا – فصيل السلطان مراد يفرض إتاوات على المزارعين برأس العين وتل أبيض

2020/05/23 | 22:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض فصيل «السلطان مراد» المنضوي تحت «الجيش الوطني» المدعوم من #تركيا، على المزارعين في #رأس_العين و #تل_أبيض، إتاوات وغرامات مالية، تزامناً مع بدء حصاد موسمي القمح والشعير.وقال مراسل «الحل نت» إن «فصيل السلطان مراد…

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