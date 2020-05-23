شاهد.. الغانمي “بنبرة جدّية” للقيادات الأمنية: من لايؤمن بالحريات يغرد خارج السرب ولامكان له بيننا!

2020/05/23 | 22:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، إن العمل الأمني لا مجاملة فيه ومن يغرد خارج السرب لا مكان له، وأن الولاء للمهنة وليس للتسيس او للطائفة او القومية.وشدد الغانمي في اجتماع مع القيادات الامنية خلال زيارته محافظة كركوك، على تطبيق القانون على كائن من يكون، فضلا عن عدم التجاوز على المواطن وتجنب […]

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