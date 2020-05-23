مكتب السيد السيستاني يعلن يوم غد متمماً لشهر رمضان

2020/05/23 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف، اليوم السبت، أن يوم غد الأحد متمم لشهر رمضان وسيكون يوم الاثنين هو يوم عيد الفطر السعيد.

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