انخفاض عدد المصابين بكورونا في المستشفيات بفرنسا

2020/05/23 | 22:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل انخفاض في عدد المصابين بفيروس كورونا الخاضعين للعلاج في المستشفيات.وأكدت الصحة الفرنسية اليوم السبت، أن عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات انخفض بواقع 205 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إلى 17178 شخصا.ويستمر عدد المصابين بكورونا في المستشفيات بالتراجع منذ أكثر من 5 أسابيع.وأشارت الوزارة […]

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