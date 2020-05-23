الشرطة النهرية في بابل تنتشل جثة غريقين من شط الحلة

2020/05/23 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بابل اعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، عن انتشال جثة غريقين من شط الحلة ضمن مركز المدينة .واوضح بيان لقيادة الشرطة تلقته /المعلومة/، انه “بعد أن تلقت الشرطة النهرية بلاغاً يفيد عن حالات غرق في شط الحلة، انتقل فريقها من الغواصين الى الموقع وتم انتشال جثة غريقين قرب مستشفى مرجان التخصصي وسط المدينة”.واضافت […]

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