العراق يتفق مع شركات سعودية لإستثمار الغاز في حقل عكاز بالأنبار

2020/05/23 | 22:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت قناة العربية السعودية، السبت، عن وزير المالية علي علاوي الذي يشغل أيضا منصب القائم بأعمال وزير النفط إنه تم الاتفاق مع شركات سعودية للاستثمار في حقل غاز عكاز بغرب البلاد.

ولم تذكر القناة تفاصيل إضافية.

ويقع حقل عكاز في محافظة الأنبار الغربية على الحدود السورية، وهو أكبر حقل عراقي.

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