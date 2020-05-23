بعد تسجيل 308 إصابة اليوم .. الصحة تحذر: إذا لم يلتزم المواطنين فسيخرج الوضع عن السيطرة

2020/05/23 | 22:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، السبت ، من عدم التزام المواطنين بتوجيهات وزارة الصحة وخروج الوضع عن السيطرة وتفشي فايروس كورونا.وقال البدر في حديث لـ”العهد”، إن “ارتفاع الإصابات جاء نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والحظر”، مبينا ان “الوزارة بدأت بعملية المسح الميداني الوبائي والحجر المناطقي والاصابات الحالية ليست جديدة “.وأضاف، […]

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