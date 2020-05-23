2020/05/23 | 22:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة خطية بأهمية استثنائية.. ما الذي اوصله مبعوث الكاظمي للكويت؟! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 22:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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