مسؤول كبير بالصحة يتوقع تسجيل عدد اصابات كبير بالايام المقبلة: الحظر الشامل قد يمدد بعد العيد !

2020/05/23 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي، السبت (23 أيار 2020)، عن امكانية اعادة قرار الحظر الشامل بعد عطلة العيد، مبينا أن هذا الامر مقترن بعدد الاصابات التي تسجلها الفرق الصحية بالبلاد.

وقال الحلفي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الاستمرار بتطبيق الحظر الشامل بعد عطلة العيد مقترن باعداد الاصابات ومدى التزام المواطنين باجراءات خلية الازمة"، مبينا أن "قرار الحظر الشامل او الجزئي لايام ما بعد العيد لم تتضح ملامحه حتى الان".

واضاف أن "تسجيل اعلى الاصابات بفيروس كورونا اليوم، جاء بسبب استهانة المواطن بالاجراءات الوقائية وعودة الحياة الى طبيعتها دون الالتزام بقرارت خلية الازمة، فضلا عن ضعف تنفيذ الاجراءات من قبل الاجهزة الامنية".

وتوقع الحلفي "تسجيل اعلى الاصابات في الايام القادمة مع استمرار المواطنين بعدم الالتزام بقرارات خلية الازمة".

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ’’قفزة هائلة’’ بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، اذ بلغ عدد الحالات المصابة الجديدة اكثر من 300 اصابة، فيما كانت الحصة الاكبر من تلك الاصابات لمحافظة بغداد.

وسجلت الوزارة امس 87 حالة فقط ، وكانت الحصيلة الاعلى سابقاً في العراق قد سجلت بتاريخ الخميس 21-5-2020 وبلغت 153 اصابة.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، الذي نشرته الوزارة "- تم فحص ( 6352 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (182182).

وتابع "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 308) إصابة في العراق موزعة كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 179، بغداد/ الكرخ: 94، مدينة الطب: 1، البصرة: 6، النجف: 1، السليمانية: 7، اربيل : 1، دهوك: 1، ديالى: 3، كربلاء: 3، المثنى: 5، واسط: 6، صلاح الدين: 1".

واشار الى ان حالات الشفاء من الفيروس بلغت "53 حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 7، بغداد / الكرخ: 25، البصرة: 14، بابل: 1، ديالى: 6".

اما الوفيات فقد سجلت الصحة "وفاة 5 حالات موزعة كالتالي : 3 حالات في بغداد/ الرصافة، حالتين في مدينة الطب".

وبذلك يكون مجموع الإصابات: "4272، ومجموع حالات الشفاء: 2585، والراقدين الكلي: 1535، ومجموع الوفيات: 152".

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت لجنة الخبراء والمستشارين، في وزارة الصحة والبيئة، السبت (23 أيار 2020) الأسباب المباشرة وراء ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت قناة العراقية الرسمية، عن اللجنة قولها إن "مضاعفة الفحوصات الميدانية رفعت أرقام

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، اليوم السبت، ان يوم غد الاحد متتماً لشهر رمضان، وبذلك يكون بعد غد الاثنين اول ايام عيد الفطر.

وجاء في البيان الرسمي الذي نشره مكتب السيستاني انه " قد تمّ التحرّي عن هلال

بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم السبت، ان الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة، جاء ذلك بعد تسجيل قفزة هائلة بعدد الاصابات اليوم.

واضاف البدر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم )، ان "الوزارة بدأت بع

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