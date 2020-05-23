نينوى تفرض حظر التجوال الشامل خلال العيد

2020/05/23 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا في نينوى يوم السبت فرض حظر التجوال في المحافظة خلال عيد الفطر.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها قررت فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر في المحافظة عموما.

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