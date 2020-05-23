خبراء الصحة: مضاعفة الفحوصات الميدانية رفعت أرقام الإصابات

2020/05/23 | 22:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الخبراء والمستشارين في وزارة الصحة، اليوم السبت، أن مضاعفة أعداد الفحوصات الميدانية، رفعت أرقام الإصابات بفيروس كوورنا المستجد.

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