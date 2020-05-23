الصحة تكشف اسباب ازدياد معدلات الاصابة بفيروس كورونا

2020/05/23 | 22:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قالت لجنة الخبراء والمستشارين في وزارة الصحة مساء السبت ، ان" مضاعفة اعداد الفحوصات الميدانية رفع من معدلات ارقام الاصابات" ، مبينة ان"سبب الاصابات هو التراخي في الالتزام بالارشادات الوقائية ".وبينت اللجنة في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس" ، ان" اغلب المصابين هم من الملامسين ولاتظهر عليهم اعراض المرض وهم الان تحت رعاية صحية متميزة" ، مؤكدة " عدم التهاون في أتخاذ اي اجراء عملي يسهم في الحد من الاصابات".وتابعت ان" مشكلتنا الكبرى هي ضعف الوعي وتهاون الكثير من المواطنين بخطورة الوباء".

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