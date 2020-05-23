صحة كردستان : عدم رصد الاصابات قد يؤدي الى موجة ثانية لفيروس كورونا

2020/05/23 | 22:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل قال وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان سامان برزنجي ، السبت، ان هناك خشية من عدم تمكن رصد الإصابات التي قال إنها في تصاعد.واوضح برزنجي في مؤتمر صحفي، إن "لدينا خطط خاصة لمواجهة كورونا، وأن الفحوصات مستمرة في جميع المراكز والمستشفيات والمختبرات".وأشار إلى " تسجيل 476 إصابة لغاية الآن في إقليم كردستان بينها ٥ حالات وفاة"، مبينا "لغاية الان نسبة الوفاة في الاقليم 1 في المئة".وان هناك "أكثر من 900 شخص في الحجر الصحي".وبين أن "الحالات المسجلة في دهوك تعود لأشخاص عائدين من بغداد.والآن تم تسجيل حالة جديدة في دهوك".واكد أن "الحالات لم تخرج من سيطرة وزارة الصحة"، لكنه أبدى أسفه من "تسجيل حالات جديدة في المرحلة الثانية للفيروس" قائلا ان "الأرقام في تصاعد، كما ان المخاوف هذه المرة تكمن في عدم رصد الإصابات،وخططنا لإجراء الفحوصات للقادمين الى الاقليم ووضعهم في الحجر الصحي".

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