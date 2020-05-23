شاهد بالصور: تثبيت نحو 280 علامة مرورية وارشادية جديدة في شوارع بغداد

2020/05/23 | 22:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت امانة بغداد، عن نصب 281 لافتة وعلامة مرورية وارشادية.وقالت الامانة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “ملاكاتنا في دائرة المشاريع قامت بنصب وتثبيت 281 لافتة وعلامة مرورية وارشادية تنوعت بين اللافتات الجسرية والقياسية وغيرها من العلامات خلال المدة الماضية”.وأضاف البيان أن “الدائرة قامت ايضاً بتاثيث عدد […]

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