عمليات بغداد تشكر المواطنين الملتزمين بالحظر الوقائي

2020/05/23 | 22:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إحصائية جديدة لعدد المخالفين لحظر التجوال فيما أعربت عن شكرها للمواطنين الملتزمين بالحظر الوقائي.

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