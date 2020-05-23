2020/05/23 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة في نينوى تقرر فرض حظر تجوال شامل خلال عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة في نينوى تقرر فرض حظر تجوال شامل خلال عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).