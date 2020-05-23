وفاة تمساح هتلر والناجي من الحرب العالمية الثانية.. تعرف على المحطات الصعبة من حياته من اميركا لالمانيا لتنتهي في روسيا!

2020/05/23 | 22:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة “زاتورن” تمساح عملاق كان يملكه أدولف هتلر، وعاش حياة عجيبة شهدت أحداثاً امتدت حتى العام 2020.رغم عدم وجود وثائق تؤكد عائدية التمساح لهتلر إلا أن زاتورن كان شاهداً على ما جرى في تلك الحقبة الصعبة ليفارق الحياة في موسكو.تبدو قصة التمساح زاتورن، كأنها فصلٌ منسي في تاريخ الحرب العالمية […]

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