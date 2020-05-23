2020/05/23 | 22:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكر الخبير الاقتصادي الفرنسي تيموتي ماسون، أن “السكر فقد ثلث قيمته في السوق الدولية”، منذ بداية أزمة الوباء.وأضاف الخبير الفرنسي أن هذا أمر فظيع بالنسبة لمنتجي سكر الشمندر الفرنسيين، والدول المنتجة الأوروبية، التي كانت تأمل في استعادة التصدير عافيته بعد عام اتّسم بتراجع الأسعار وإغلاق المصانع.وبعد أن ارتفع سعر رطل السكر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط أسعار السكر متأثرة بأزمة كورونا ووفرة الإنتاج البرازيلي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط أسعار السكر متأثرة بأزمة كورونا ووفرة الإنتاج البرازيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).