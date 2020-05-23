بايرن ميونخ يقسو على فرانكفورت بخماسية

2020/05/23 | 22:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم.وتناوب على تسجيل خماسية البايرن كل من ليون غوريتسكا وتوماس مولر والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والكندي ألفونسو ديفيز ومارتن هينتيرغير بالخطأ في مرماه في الدقائق 17 و41 و46 […]

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