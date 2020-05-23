السليمانية تعلن شفاء 17 مصابا بكورونا

2020/05/23 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، تماثل 17 مصابا بفيروس كورونا الى الشفاء في السليم...





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