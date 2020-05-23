بالفيديو .. وزير الصحة يكشف عن الاجراءات التي ستتخذ بشأن الحظر بعد العيد

2020/05/23 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الصحة حسن التميمي، السبت، عن الاجراءات التي ستتخذ بشأن حظر التجوال بعد عيد ال...





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