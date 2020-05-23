رئيس الجمهورية وولي عهد أبوظبي يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين

2020/05/23 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تطوير العلاقات بين البلدين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "الرئيس صالح اجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب رئيس الجمهورية عن "خالص تهانيه وأمنياته الطيبة لولي عهد أبوظبي و للأشقاء في الإمارات المزيد من التقدم والازدهار".

بدوره هنأ سمو الشيخ محمد بن زايد السيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنياً للشعب العراقي المزيد من الاستقرار والأمان والرفاهية.

كما جرى، خلال المكالمة الهاتفية، التأكيد على تطوير العلاقات بين البلدين وبما يخدم استقرار المنطقة وسلامة شعوبها، بحسب البيان.

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