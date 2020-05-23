2020/05/23 | 23:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أوقفت الشرطة الألمانية نحو 60 محتجا شاركوا في مظاهرات خرجت بأنحاء برلين يوم السبت، احتجاجا على القيود المفروضة لمواجهة كورونا، وذلك حسب صحيفة “تاس شبيغل” الألمانية.ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة أن المتظاهرين خرقوا التعليمات الرسمية التي تهدف لاحتواء الفيروس، في حين هاجم البعض الشرطة، وأضافت أن اثنين من الشرطة أصيبا بجروح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف 60 متظاهرا احتجوا على إجراءات العزل العام في برلين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف 60 متظاهرا احتجوا على إجراءات العزل العام في برلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).