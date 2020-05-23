تحليق أمريكي في نينوى يتسبب بحرق محاصيل زراعية

2020/05/23 | 23:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، بحدوث حريق في محصولي الحنطة والشعير بمحافظة نينوى نتيجة تحليق لطائرات أمريكية.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” أن “حريقا اندلع في قرية منارة شبك ضمن قاطع سهل نينوى التابعة لقضاء الحمدانية شرق الموصل في عشرات الدونمات من محصولي الحنطة والشعير”.وبين المصدر ان “الحريق اندلع نتيجة قيام طائرات أمريكية برمي أقراص […]

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