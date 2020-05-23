الغانمي من كركوك: الولاء للمهنية وليس للطائفة أو القومية

2020/05/23 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، على عدم التجاوز على المواطنين في محافظة كركوك وعدم التأخير في السيطرات لأي سبب كان والعمل ضمن السياقات وتجنب الروتين القاتل، مشيراً إلى أن "الولاء للمهنية لا للتسييس".

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة كركوك ولقائه مسؤولي المحافظة الإداريين والأمنيين، وفق بيان للداخلية.

وقال الغانمي، "يجب الإخلاص للواجب ولأهالي محافظة كركوك بصورة عامة وتطبيق القانون على الجميع"، مشدداً على "عدم التجاوز على المواطن وعدم التأخير في السيطرات لأي سبب كان والعمل ضمن السياقات وتجنب الروتين القاتل".

وأضاف الغانمي ان "العمل الأمني لا مجاملة فيه ومن يغرد خارج السرب لا مكان له، ويجب مضاعفة الجهود وعدم إعطاء فرصة للعدو"، لافتا الى ضرورة "الولاء للمهنة وليس للتسيس او للطائفة او القومية".

واضاف الوزير انه "يجب اعادة الثقة بين رجل الامن والمواطن"، مردفا "يمنع منعا باتا السماح بالدخول لأي جهة مهما تكن ما لم يكن لديهم تفويض وكتاب صادر من خلال سلسلة القيادة ويجب عدم المجاملة بالعمل الأمني".

وأردف بالقول، "سأبقى من الداعمين الى الشرطة الاتحادية"، منوها إلى ان "كركوك فيها اعمار وهذا دليل الاستقرار، وفيها محافظ يشيد بجهود القوات الأمنية ويؤكد المضي نحو تحقيق الاعمار وخدمة جميع مواطني كركوك".





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