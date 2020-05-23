المالية تكشف نتائج زيارة الوزير علاوي إلى السعودية: الحكومة تخطط لفتح السوق العراقية للجميع دون الإضرار بطرف

2020/05/23 | 23:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة المالية حصيلة زيارة وزيرها علي علاوي إلى السعودية، فيما اكدت ان الحكومة العراقية عازمة على جعل السوق العراقي مفتوح للجميع دون الاضرار بطرف معين.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “وزير المالية علي علاوي اختتم اليوم السبت زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، نقل خلالها رسالة […]

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