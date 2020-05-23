غداً.. رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في طهران

2020/05/23 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل انطلاق رحلة استثنائية غدا الأحد إلى طهران لإعادة العراقيين العالقين إلى أرض الوطن.

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