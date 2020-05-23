حزب الوفاق: فقدان محصول الحنطة جزء من الفساد المستشري في العراق

2020/05/23 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد حزب الوفاق الوطني ضرورة ايقاف الايادي الفاسدة الملوثة بالمال العام العراقي عند حدها، داعيا الى الضرب “بيد من حديد” كل من يتجاوز على المال العام سواء كان شخص او مؤسسة، وقال الحزب في بيان أصدره اليوم ،”في الوقت الذي تسعى فيه جميع القوى العراقية الوطنية الخيرة للوصول الى الاكتفاء الذاتي الغذائي والحد من […]

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