فيديو لحظة إعدام هشام عشماوي

2020/05/23 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أذاع مسلسل “الاختيار” في حلقته الـ29 الجمعة، لحظة إعدام هشام عشماوي ضابط الصاعقة السابق، والمتهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في مصر.وظهر عشماوي في الفيديو وهو يرتدي البدلة الحمراء، حيث قال القاضي العسكري: “بتاريخ 27/ 11/ 2019..حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء على بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم بالإعدام شنقا نظير ما […]

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