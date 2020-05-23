الكاردينال ساكو يهنىء المسلمين بعيد الفطر ويوجه رسالة الى الكاظمي

2020/05/23 | 23:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد هنأ الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم العراقيين بعيد الفطر المبارك.وقال في رسالة وجهها بالمناسبة " نهدي إخوتنا المسلمين في العراق والعالم، أجمل التهاني وأخلص التمنيات بالخير والعافية.ونسأل الله تعالى ان يُزيل عن البشرية وباء كورونا اللعين، وان تكف الصراعات الهدامة، وان يتضامن البشر مع بعضهم كأخوة لبناء نظام عالمي جديد فيه رحمة ومحبة وتسامح وسلام واحترام التنوع والتعدد ".واضاف انه من المؤسف أن يحل العيد في هذه الظروف، وبلادنا تواجه الى جانب جائحة كورونا، الإرهاب وسرقة المال العام، وهي أعمال شريرة تتعارض مع المباديء الدينية والقيم الإنسانية.لذا العيد فرصة سانحة للعراقيين لتعزيز اللحمة الوطنية، والتماسك تحت خيمة المواطنة الواحدة، بعد كل ما عانوه من أزمات وويلات، منذ أكثر من 17 عاماً.وتابع :"نأمل ان تكون الحكومة الجديدة قادرة على مواجهة هذه الامور بهذه الخطورة، بمنتهى القوة، وان تبذل جهودها مع كل ذوي الارادة الطيبة لبناء دولة وطنية دستورية ديمقراطية، تطبق العدالة والمساواة، وتوفر لمواطنيها حياة مستقرة، كريمة وسعيدة" .

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