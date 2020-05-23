غدا.. رحلة استثنائية لاجلاء عراقيين عالقين في طهران

2020/05/23 | 23:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، مساء السبت ، عن موعد الرحلة الاستثنائية التي ستنفذها احدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الى العاصمة الايرانية طهران يوم غد الاحد عبر رحلتها المرقمة IA111 والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين بعد مناشداتهم الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.واكد الوزير بحسب بيان وزارة النقل، ان "تسيير الرحلة جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل لاستحصال الموافقات الرسمية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتنسيق المباشر مع وزارتي الخارجية والصحة والسلطات الايرانية لتسهيل اجراءات إعادة عوائلنا الكريمة الى أحضان الوطن" .وتابع : "تم استنفار جميع الجهود المتعلقة بتعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات باشراف كادر متخصص من قبل الناقل الوطني لتطبيق جميع الاجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية المعتمدة عالمياً وكذلك تنسيق عالي المستوى مع وزارة الصحة لاتخاذ كامل التدابير المطلوبة لفحص وحجر المسافرين حال وصولهم".

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