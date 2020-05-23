مكتب الخالصي : الاحد اول أيام عيد الفطر

2020/05/23 | 23:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت مكتب الامام الخالصي ان يوم غد الاحد هو اول أيام عيد الفطر المبارك.وقال بيان عن المكتب مساء اليوم “نظراً لثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال بالشياع المفيد للعلم، في مساء يوم السبت 29 من شهر رمضان المبارك 1441هـ الموافق لـ23 أيار 2020م، يعلن مكتب الإمام الخالصي ان يوم غد الاحد 24 أيار […]

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