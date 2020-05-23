اعتقال تاجر مخدرات مطلوب قضائيا  في كربلاء

2020/05/23 | 23:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت خلية الصقور الاستخبارية كربلاء ، مساء السبت ، اعتقال تاجر مخدرات مطلوب قضائيا الى المحافظة وكان هاربا “.وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الخلية وبالتعاون مع قسم شؤون المخدرات تمكنا من اعتقال تاجر مخدرات في المحافظة “.وأوضح المصدر إن […]

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