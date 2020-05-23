نائب عن القانون: أمريكا هي من ادخلت داعش إلى العراق

2020/05/23 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم فنجان الحمامي، السبت، ان أمريكا هي من ادخلت عصابات داعش إلى العراق .وقال الحمامي في حديث لقناة “العهد”، إن ” الولايات المتحدة الامريكية تتعامل بمنطق العصابات مع العالم”.وأضاف أن ” ميزة هذه الدورة الانتخابية الانسجام والبعد عن الطائفية”.

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