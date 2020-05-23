بركان إيتنا ينشط من جديد

2020/05/23 | 23:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انبعث من بركان إيتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، الذي استيقظ في نهاية نيسان (أبريل)، عمود من الدخان والرماد ارتفاعه 4.5 كيلومتر.وتفيد La Nuova Sicilia، سجل نشاط البركان في الفوهة الجنوبية-الشرقية الجديدة، التي نشأت عام 2007 .واستمر هذا النشاط مدة ثلاث ساعات، بعدها بدأ يخف تدريجيا.وقد انتشر الرماد البركاني في الاتجاه الجنوبي – […]

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